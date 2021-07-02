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TBMM’den Tekirdağ’daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı

TBMM, Tekirdağ’daki okulların kullanımına sunulmak üzere 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderdi.

TEKİRDAĞ 02.07.2021, 12:17
TBMM’den Tekirdağ’daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı

TBMM, Tekirdağ’daki okulların kullanımına sunulmak üzere 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından kullanıma hazır şekilde gerekli kurumları yapılarak Tekirdağ’daki okullara 75 adet bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderildi. TBMM tarafından gönderilen bilgisayar ve yazıcılar, Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda tespit edilen 53 okula bahse konu olan bilgisayar ve yazıcıların dağıtımı yapılmaya başlandı.

Teslim töreninde açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bunlar Meclis Başkanımız tarafından okullarımıza hibe edildi. Kendilerine müteşekkiriz. Okullarımızın ihtiyacı her zaman var. Güzel bir organizasyon yapıldı. En ihtiyacı olan okullar tespit edildi” dedi.
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