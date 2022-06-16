Tatil bölgelerindeki elektrik hatlarında bakım ve onarım

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yaz aylarında artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak tatil bölgelerindeki bakım ve onarım faaliyetlerini artırdı.

Edirne’nin Keşan ilçesi başta olmak üzere Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Kırklareli’nin Vize, Demirköy, Kıyıköy, İğneada bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanmaması için sıkı tedbirler alınıyor. Bu çerçevede tatil sezonunda yüz binin üzerinde insanı ağırlayan Edirne İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Saroz Körfezi’nde yer alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saroz bölgesinde oluşabilecek arızalara müdahale edebilmek için ekipler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda yazlıkçı ve günübirlik vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Kumbağ, Marmaraereğlisi, Şarköy, Yeniçiftlik bölgelerinde arızaların oluşmasını önlemek için enerji nakil hatlarına arıza onarım bakım ekiplerince düzenli bakımlar yapılıyor. Enerji nakil hatları güçlendirilirken, sokak aydınlatmaları da yenileniyor. Vatandaşların arıza halinde 186 Çağrı Merkezi, TREDAŞ web sitesi, yapay zeka TREDAŞ Enerjik, e-mail gibi iletişim kanallarından bilgi vermesi durumunda arızaya anında müdahale ediliyor.