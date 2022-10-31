Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesi toplantısı yapıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında gerçekleşti. İl Müdürlüğü Brifing Salonunda yapılan toplantıda, 2021/39 sayılı "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ" çerçevesinde 2. dilim ödemeleri, tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı ve il düzeyinde yapılan çalışmalar hakkında İl Teknik Komitesi bilgilendirildi. Gündeme alınan konular hakkında görüş alışverişinde bulunularak kararlar alındı.