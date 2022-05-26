‘Tarımda Lider’ çocuklar

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’, öğrencileri tarım ve hayvancılık konularında bilgilendiriyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ ikinci gününde birçok faaliyetle tamamlandı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile sürdürülen Lider Çocuk Tarım Kampına katılan öğrenciler TNKÜ Veteriner Fakültesini ziyaret etti. Öğr. Gör. Dr. Çetin Yağcılar tarafından öğrencilere su ürünleri üretimi hakkında bilgiler verilerek laboratuvar ortamında yetiştirilen su canlıları gösterildi. Ardından Çekirge Müzesi gezildi.

Daha sonra Süleymanpaşa İlçesi Yat Limanında bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret eden öğrenciler, görevli personel tarafından sahil güvenlik ve arama kurtarma hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, beraberinde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile birlikte öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Yıldırım, “Kıymetli çocuklar, çevre bilincimizi her zaman en üst seviyede tutmak ve bunu hayatımızın her alanında uygulamak zorundayız. Temiz çevre demek, temiz toprak, temiz su kaynakları, temiz denizler, temiz doğa demektir. Çevremizi ne kadar temiz tutarsak, toprağın bize sunduğu nimetleri o kadar sağlıklı tüketiriz. Denizimizi ne kadar temiz tutarsak, o kadar sağlıklı deniz ürünleri yer alır sofralarımızda. Hepinizin çevremizi temiz tutma konusunda hassasiyet göstereceğinize gönülden inanıyorum” dedi.

Yıldırım etkinliğe katılan öğrencilere günün anısına kurutulmuş denizyıldızı hediye etti.

Öğrenciler Kumbağ limanına demirlemiş olan balıkçı teknelerini gezerek balıkçılık hakkında bilgi edindiler.