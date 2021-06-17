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Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal’dan dolunun vurduğu ekili alanlarda inceleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesinde doludan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

TEKİRDAĞ 17.06.2021, 10:51
Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal’dan dolunun vurduğu ekili alanlarda inceleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesinde doludan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yağmurla karışık dolu yağışı etkili oldu. İlçede aniden bastıran dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, ilçede meydan gelen doludan etkilenen mahallelerdeki arazilerde incelemelerde bulunarak, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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