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Takla atan araçtan sağ çıktı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
TEKİRDAĞ 25.08.2022, 09:41
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile İnanlı Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, O.B. idaresindeki 59 YK 503 plakalı otomobil, aşırı yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle yoldan çıktı. Tren yoluna geçen otomobil, yüksek gerilim hattına ait direğin dibinde durabildi. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Tek taraflı kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Araçta maddi hasar oluştu.
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