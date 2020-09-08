Susuz kalan kaplumbağaların da imdadına yetiştiler
ERGENE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MARMARACIK MAHALLESİ’NDE BULUNAN GÖLETİN KURUMASI SEBEBİYLE ARAZÖZLERLE SU TAKVİYESİNDE BULUNDU. İÇİNDE SU KAPLUMBAĞALARI VE BALIKLARIN OLDUĞU GÖLETTEKİ SU NORMAL SEVİYEYE GETİRİLDİ.
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Marmaracık Mahallesi’nde bulunan göletin kuruması sebebiyle arazözlerle su takviyesinde bulundu. İçinde su kaplumbağaları ve balıkların olduğu göletteki su normal seviyeye getirildi.
Çok sayıda su canlısının yaşadığı gölete su takviyesi yapan Ergene Belediyesi ekipleri, hem görsel görünüm için hem de su canlıları için önlem almış oldu. Marmaracık Mahallesi’nde bulunan göletteki suyun yaz mevsimi nedeniyle azalması sonucu harekete geçen Ergene Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma yürüterek gölete su takviyesinde bulundu.
Marmaracık Mahallesindeki göletin en güzel mesire alanlarından biri olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Yaz döneminde ailelerin Marmaracık Mahallemizde özellikle hafta sonları en çok tercih ettikleri mesire alanlarından biri olan göletimizde su seviyesinin azalması sonrası ekiplerimiz arazözler ile gölete su takviyesinde bulundu. Periyodik olarak gölet etrafında ekiplerimiz tarafından çöp toplama, ot ve çim biçme çalışmaları da yapılmaktadır ama bunlardan daha da önemlisi bu değerlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çöplerimizi çöp kovalarına atmalıyız, etrafı kirletmemeliyiz, sonuç olarak buraları siz değerli halkımızın” dedi.
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25