Tarım ve Orman Bakanlığının istihdam desteği kapsamında Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ’Sürü Elemanı Eğitimi’ programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği” kapsamında hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Veteriner Hekim Selçuk Çekici’nin verdiği sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi. Eğitim programını takip eden Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz, kursu tamamlayan kursiyerlere başarılar diledi.