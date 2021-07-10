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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da polis ekiplerinin şüpheli bir şahıs üzerinde yaptığı aramda uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEKİRDAĞ 10.07.2021, 14:08
Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
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Tekirdağ’da polis ekiplerinin şüpheli bir şahıs üzerinde yaptığı aramda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Devriye gezen Saray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Cengiz Topel İlkokulu karşısında bulunan parkta tutarsız davranışlar sergileyen E.E. isimli şahsa üst araması gerçekleştirdiler. Yapılan üst aramasında zanlının üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkması üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri E.E. isimli zanlının uyuşturucuyu C.C. isimli zanlıdan aldığını tespit etti.

C.C. isimli zanlı gerçekleştirilen operasyonla ikametinde yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece TCK 188. Madde uyarınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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