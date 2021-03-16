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Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
TEKİRDAĞ 16.03.2021, 11:28
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.Kapaklı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda sokak üzerinde şüpheli bir şahsın olduğunu belirledi. Durdurulan N.G.’nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar bonzai ve eroin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahıs sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.