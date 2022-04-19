Süneyle mücadele eğitimi verildi

Tekirdağ’da süne ile mücadele eğitimi verilerek tarımsal haşereler ile mücadelede izlenecek yol haritaları belirlendi.

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süne Mücadelesi Eğitimi, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Süne böceğinin tarımsal faaliyetlere olan zararlar ve mücadele yöntemlerinin ele alındığı toplantıda, kimyevi ve doğal yöntemler ile mücadelenin adımları anlatılırken, sünenin gelişim döngüsü de anlatıldı.

Süne Mücadele Bölge Koordinatörü Mühendisi Onur Göktepe tarafından verilen eğitimlere, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin süne mücadele sorumluları katıldı.