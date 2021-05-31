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Süne ile mücadele

Tekirdağ’da Saray Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ekipleri, süne ile mücadele için Nif sayımı gerçekleştiriyor.

TEKİRDAĞ 31.05.2021, 09:51
Süne ile mücadele

Tekirdağ’da Saray Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ekipleri, süne ile mücadele için Nif sayımı gerçekleştiriyor.

Saray Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ekipleri Süne ile mücadele öncesi Nif (Süne yavrusu) sayım işlemlerine başladıklarını belirterek, "Süne ile mücadele için teknik personelimiz hafta sonları da dahil Nif sayım çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerimiz süne ilaçlaması için müdürlüğümüzden karar çıkmasını beklesinler. Mücadelenin gereksiz olduğu yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirerek paralarını ve emeklerini boş yere harcamasınlar" diyerek çiftçilere uyarıda bulundular.
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