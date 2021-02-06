Süleymanpaşa’nın genç okçuları turnuva heyecanı yaşadı

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen müsabaka ve turnuvalara rağmen, birçok spor dalında mücadelesine devam ediyor. Kulüp, okçuluk branşında da sporcu yetiştirmeye devam ederken, İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvaya 5 sporcuyla katılım sağladı.

2021 yılının ilk resmi turnuvası olan İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Turnuvası’na 4 ilden 8 kulüp ve 120 sporcu katılırken, kulüp kendi fiziki şartlarının uygun olduğu dallarda yarışmalarda yer aldı. Turnuva, salgın tedbirleri gözetilerek ve sporcuların sağlıkları ile ilgili her türlü önlemin alınığı salonlarda gerçekleştirildi.

Genç okçular deneyim kazandı

İnternet üzerinden canlı yayınla turnuvada boy gösteren Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kendi yaş gruplarında başarılı derecelere imza attılar. Turnuva sonunda, Olimpik Yay Minik Bayanlarda Eylül Karakulak dokuzuncu, Makaralı Yay Minik Erkekler kategorisinde altıncı, Olimpik Yay Yıldız Erkeklerde Yusuf Esad Erganlı yirmi beşinci ve Olimpik Yay Minik erkekler kategorilerinde Erdem Özkan Sapan yirmi yedinci sırada yer aldı. Sporculara turnuvaya katılımlarından dolayı katılım madalyası takdim edildi.

İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Turnuvası ile ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, salgın döneminde bütün turnuvaların iptal edilmesi nedeniyle sporcuların turnuva tecrübesi edinmekte sorun yaşadıkları, yeni döneme uygun bu tarz turnuvaların sporcuların deneyim kazanması önemli olduğu ifade edildi.