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Süleymanpaşa’nın çehresi yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin en büyük sorunlarının başında gelen yol sorununu ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

TEKİRDAĞ 20.08.2021, 11:18
Süleymanpaşa’nın çehresi yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin en büyük sorunlarının başında gelen yol sorununu ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi; atıl durumdaki muhtarlık binaları, sağlık ocakları, camiler gibi birçok alanda onarım ve tadilat çalışmaları yürütürken yol ve kaldırım çalışmalarında da hız kesmiyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde hummalı biçimde sürdürdüğümüz çalışmaları, Ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı ve yenilenen çehreleriyle şehrimize kazandıracağımız hizmetleri, hemşehrilerimizin istifadesine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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