Süleymanpaşalı sporcu milli takıma seçildi

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tunahan Yörük, Sivas’ta düzenlenen Nadir Özsoy Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 5. olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada 61 kiloda mücadele eden Tunahan Yörük, rakiplerine karşı etkili hamleleri ile dikkat çekerken şampiyonayı beşinci sırada tamamlamayı başardı.

İlk 3 maçını kazanarak son sekize kalan genç sporcu, 4. maçında geçtiğimiz yılın şampiyonu ile karşılaşırken mücadeleyi kaybetti. Turnuvayı 5. tamamlayan Tunahan Yörük aldığı başarılı sonuç ile milli takımın kapılarını aralamış oldu.

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tunahan Yörük 2023 yılında şubat ayında yapılacak olan Turkish Open Uluslararası Tekvando Turnuvası’nda milli formayı terleterek gurur kaynağı olacak.