Süleymanpaşalı kadınlardan sabah sporuna büyük ilgi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz boyunca haftanın üç günü üç farklı noktada uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen “Güne Sporla Başlıyoruz” sabah sporu etkinliğine Süleymanpaşalı kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Yaz boyunca her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 08.30’da yapılan sabah sporu etkinliğine her yaştan kadınlar iştirak ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik, her pazartesi Altınova Mahallesi’nde tamamen yenilenen sahil şeridindeki Gazi Hasan Paşa Parkı’nda, her çarşamba Rumeli İskelesi’nde ve her cuma Cumhuriyet Mahallesi’nde sıfırdan inşa edilerek hizmete kazandırılan Alkaya Sahili’nde sporsever kadınları ağırlıyor.

Uzman antrenörler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca süren Güne Sporla Başlıyoruz etkinliği tamamen ücretsiz olup, herhangi bir kayıt yaptırmak gerekmiyor. Kadınlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle sabahları deniz kenarında sabah sporu keyfi yaşamanın tadına varıyor.