Süleymanpaşa’da saha çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, saha çalışmalarına nezaret etmeyi ara vermeden sürdürüyor. Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki yol çalışmalarını ve Naip ile Yağcı kırsal mahallelerinde çalışmaları denetleyen Yüksel, yapımı son aşamaya gelen Alkaya-Değirmenaltı Sahili ve Altınova Mahallesi’ne kazandırılan sahilde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan Bayramı’nın ardından saha çalışmalarına hız kazandıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin yıllardan beri süregelen ve kanayan yarası haline gelen, yatırımcıları çaresiz bırakan Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki bozuk yol sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Yüksel, Dumansız Sanayi Bölgesi’nde hızla sona yaklaşılan yol yenileme çalışmalarını inceledi. Baştan aşağı yenilenen güzergâhlarda devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Yüksel, çalışmalar hakkında bilgi aldığı ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

NAİP meydan düzenlemesi kiraz festivaline yetişecek

Naip Mahallesi’nde süren meydan düzenleme çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Yüksel, Kiraz Festivali’nin geleneksel olarak açılışının yapıldığı mahallede sürdürülen yol, yaya kaldırımı, meydan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını koordine etti. Mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunan Yüksel, 9 Haziran’da Naip’te başlayacak olan 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali öncesinde tüm çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Yağcı’ya düğün salonu ve futbol sahası geliyor

Naip’in ardından hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğü Yağcı Mahallesi’nde de çalışmalara katılan Yüksel, mahallede inşa edilen düğün salonu ve futbol sahası projesini yerinde değerlendirdi. Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı ile birlikte çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Yüksel, projenin detayları hakkında Katırcı’ya bilgi vererek tesislerin kısa süre içinde mahalleye kazandırılacağını ifade etti.

Alkaya sahili vatandaşlardan büyük ilgi görüyor

Kırsal mahallelerdeki çalışmaların yanı sıra merkezde hayata geçirilen yatırımları da yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yapımında büyük ölçüde sona gelinen ve yaklaşan yaz mevsimi için son hazırlıkları devam eden Alkaya-Değirmenaltı Sahil Şeridi projesindeki çalışmaları kontrol etti. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile birlikte sahil turu yapan Yüksel, sahili şimdiden benimseyerek kullanmaya başlayan Süleymanpaşalılarla fikir alışverişinde bulundu. 1,7 kilometrelik uzunluğu ile Cumhuriyet ve Değirmenaltı Mahallelerini yürüyüş ve bisiklet yolları ile birbirine bağlayan ve şehrin kullanımdaki sahil şeridi uzunluğunu yaklaşık 5 kilometreye çıkaran Alkaya Sahil Projesi, barındırdığı çay bahçeleri, çocuk parkları ve dinlenme alanları ile göz dolduran bir proje olarak öne çıkıyor.

Akşam çayını Altınova sahilinde vatandaşlarla içti

Başkan Yüksel, saha çalışmalarına Altınova Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl tamamen yenilenerek hizmete sunulan Bülent Ecevit Parkı ve Altınova Sahilinde akşam çayını içerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yüksel, Altınova Mahallesi’nde yaz sezonunda yapılacak yol çalışmaları ve diğer yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulunduğu vatandaşlara keyifli zamanlar diledi.