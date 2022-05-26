banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstifa etmeyecek!
İstifa etmeyecek!
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı

Süleymanpaşa’da saha çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, saha çalışmalarına nezaret etmeyi ara vermeden sürdürüyor. Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki yol çalışmalarını ve Naip ile Yağcı kırsal mahallelerinde çalışmaları denetleyen Yüksel, yapımı son aşamaya gelen Alkaya-Değirmenaltı Sahili ve Altınova Mahallesi’ne kazandırılan sahilde vatandaşlarla bir araya geldi.

TEKİRDAĞ 26.05.2022, 10:05
Süleymanpaşa’da saha çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, saha çalışmalarına nezaret etmeyi ara vermeden sürdürüyor. Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki yol çalışmalarını ve Naip ile Yağcı kırsal mahallelerinde çalışmaları denetleyen Yüksel, yapımı son aşamaya gelen Alkaya-Değirmenaltı Sahili ve Altınova Mahallesi’ne kazandırılan sahilde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan Bayramı’nın ardından saha çalışmalarına hız kazandıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin yıllardan beri süregelen ve kanayan yarası haline gelen, yatırımcıları çaresiz bırakan Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki bozuk yol sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Yüksel, Dumansız Sanayi Bölgesi’nde hızla sona yaklaşılan yol yenileme çalışmalarını inceledi. Baştan aşağı yenilenen güzergâhlarda devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Yüksel, çalışmalar hakkında bilgi aldığı ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.

NAİP meydan düzenlemesi kiraz festivaline yetişecek

Naip Mahallesi’nde süren meydan düzenleme çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Yüksel, Kiraz Festivali’nin geleneksel olarak açılışının yapıldığı mahallede sürdürülen yol, yaya kaldırımı, meydan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını koordine etti. Mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunan Yüksel, 9 Haziran’da Naip’te başlayacak olan 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali öncesinde tüm çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Yağcı’ya düğün salonu ve futbol sahası geliyor

Naip’in ardından hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğü Yağcı Mahallesi’nde de çalışmalara katılan Yüksel, mahallede inşa edilen düğün salonu ve futbol sahası projesini yerinde değerlendirdi. Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı ile birlikte çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Yüksel, projenin detayları hakkında Katırcı’ya bilgi vererek tesislerin kısa süre içinde mahalleye kazandırılacağını ifade etti.

Alkaya sahili vatandaşlardan büyük ilgi görüyor

Kırsal mahallelerdeki çalışmaların yanı sıra merkezde hayata geçirilen yatırımları da yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yapımında büyük ölçüde sona gelinen ve yaklaşan yaz mevsimi için son hazırlıkları devam eden Alkaya-Değirmenaltı Sahil Şeridi projesindeki çalışmaları kontrol etti. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile birlikte sahil turu yapan Yüksel, sahili şimdiden benimseyerek kullanmaya başlayan Süleymanpaşalılarla fikir alışverişinde bulundu. 1,7 kilometrelik uzunluğu ile Cumhuriyet ve Değirmenaltı Mahallelerini yürüyüş ve bisiklet yolları ile birbirine bağlayan ve şehrin kullanımdaki sahil şeridi uzunluğunu yaklaşık 5 kilometreye çıkaran Alkaya Sahil Projesi, barındırdığı çay bahçeleri, çocuk parkları ve dinlenme alanları ile göz dolduran bir proje olarak öne çıkıyor.

Akşam çayını Altınova sahilinde vatandaşlarla içti

Başkan Yüksel, saha çalışmalarına Altınova Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl tamamen yenilenerek hizmete sunulan Bülent Ecevit Parkı ve Altınova Sahilinde akşam çayını içerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yüksel, Altınova Mahallesi’nde yaz sezonunda yapılacak yol çalışmaları ve diğer yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulunduğu vatandaşlara keyifli zamanlar diledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık