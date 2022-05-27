Süleymanpaşa’da atık yağ denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelinde atık yağ denetimi gerçekleştirilerek, işletmelere bilgilendirmede bulunuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri,

Süleymanpaşa genelinde atık bitkisel yağ kullanımının yoğun olduğu işletmelerde atık yağların mevzuata uygun şekilde bertaraf edilip edilmediğini denetledi. Denetimlerde bitkisel atık yağ üreten işletmelerin atık yağ tutucu gibi ekipmanlara sahip olup olmadığı, atık yağların kaynağında ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı ve lisanslı toplayıcı firmalar aracılığı ile uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı incelendi. Firmalara bitkisel atık yağların nasıl bertaraf edilmesi gerektiği ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmede bulunan ekipler, tespit ettikleri eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimlerin atık bitkisel yağların kanalizasyona dökülmesi ya da usulüne uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesinin önüne geçmeyi, çevre kirliliği oluşturma ve kanalizasyon sistemlerine zarar verme potansiyeli yüksek olan kullanılmış bitkisel yağların doğru şekilde uzaklaştırılmasının sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

“Denetimler sürecek”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü teknik personellerinin yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ve bitkisel atık yağ üreten işletmelere denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler çerçevesinde kanalizasyon sistemlerinin zarar görmemesi ve bitkisel atık yağlardan kaynaklı çevre kirliliği yaşanmaması için incelemeler yapılarak yağ tutucu kullanımı ve ayrı toplanan atık yağların lisanslı toplayıcı firmalara verilmesi gerektiği, aksi takdirde ilgili mevzuatlar çerçevesinde yasal işlemler uygulanacağı tebliğ edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Denetimlerin genişleterek devam edeceği belirtilerek, işletmelere ticari faaliyetleri süresince mevzuatlara ve çevre temizliği, halk sağlığı gibi önemli hususlara hassasiyet göstermeleri istendi.