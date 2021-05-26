Süleymanpaşa’da 1 milyon metrekare yol yapılacak

Süleymanpaşa Belediyesi asfalt sezonunu Altınova Mahallesi ile açtı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Altınova Mahallesi Başçavuş Sokak ile Çevre Yolu Altınova Mahallesi bağlantı yolu asfaltlanıyor.

Altınova Mahallesi ile eş zamanlı olarak Barbaros Mahallesi’nde de asfalt hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ortaokul Caddesi’nin bozuk zemini tamamen kaldırılarak asfalt hazırlık faaliyetleri tamamlanırken asfalt serim işlemlerinin en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

Asfalt seriminin yanı sıra şehrin birçok noktasında kilit taş döşeme, yol ve kaldırım onarım çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Onarım çalışmaları kapsamında Hükümet Caddesi ve Muratlı Caddesi arasında bulunan Cengiz Topel Meydanı çevresindeki yollar tamamen yenileniyor.

“Hedef 1 milyon metrekare”

Öte yandan yaza hazırlık çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Altınova Mahallesi’nde yürütülen sahil şeridi yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ekiplerden bilgi alarak yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Yol çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Yüksel, “2021 Asfalt Sezonuna Altınova mahallemizden başladık. Hava şartları elverdiği takdirde Ekim ayı sonuna kadar bu sezon 1 milyon metrekare asfalt ve kilit taş çalışması yapmayı hedefliyoruz. Şehrimizin kronikleşen yol sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyorum” açıklamasında bulundu.