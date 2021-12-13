banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!

Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt toplaması dijitalleşiyor

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Süt Üreticileri Birliği tarafından başvurusu yapılan ve başarılı bulunan Süt Toplamada Dijitalleşme, Modernizasyon Ve Süt Üreticilerinin Yaşam Kalitesini Artırma projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

TEKİRDAĞ 13.12.2021, 13:04
Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt toplaması dijitalleşiyor

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Süt Üreticileri Birliği tarafından başvurusu yapılan ve başarılı bulunan Süt Toplamada Dijitalleşme, Modernizasyon Ve Süt Üreticilerinin Yaşam Kalitesini Artırma projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansı merkez binasında yapılan imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Baykut, proje ortakları Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil, Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Mutluer ve bahsi geçen il ve ilçelerin süt birliği üyeleri katıldı. İmza töreninde kısa bir açılama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bir süt diyarı olan Trakya’nın hak ettiği noktaya gelmesi için alt yapının önemini vurguladı. Bu gibi projelerin alt yapının güncellenmesine, üretimin anlık ölçülebilmesine ve beraberinde verimin artmasına katkı yapacağını söyleyen Şahin, projenin aynı zamanda göçün önüne geçeceğini de belirtti.

Proje ile 3 süt üreticisi birliğindeki 57 süt toplama merkezinde dijitalleşme ve modernizasyonun sağlanarak süt toplanmada altyapının iyileştirilmesiyle süt üreticileri aleyhine oluşabilen kayıp-kaçağın önlenmesi, yem kırma ve karıştırma makinesi alınmasıyla yem maliyetlerinin azaltılması, her süt üreticileri birliğinde en çok 5 ineğe sahip üreticiler arasından kurayla seçilen üçer kişiye inek alımı için prim sistemi uygulanması ve her yıl tekrarlanması, üreticilere verilecek süt üretiminde verimlilik ve tarımsal girişimcilik eğitimleriyle hedef grubun yaşam kalitesinin artırılması ve sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

1 milyon 250 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak

Her bir süt toplama noktasında 200 litre kapalı tip süt kabul kazanı ve süt toplama indikatörü alınmasıyla sütün toplanmasında etkinlik ve verimlilik ile modernizasyon sağlanacak, süt toplamada süt üreticileri aleyhine oluşabilen kayıp-kaçak sıfır düzeyine inecek. Her bir süt üreticileri birliğine kurulacak tartılı indikatör sisteminin yazılım entegrasyonunun yapılması sayesinde, süt toplamada dijitalleşme sağlanacak, mevcut durumda manuel olarak alınan kayıtlar eşanlı olarak dijital ortamda alınmaya başlanacak. Her bir süt üreticileri birliğine yem kırma ve karıştırma makinası alınması vasıtasıyla, süt üreticilerinin süt üretim maliyeti azalacak. Süt üreticilerine verilecek tarımsal girişimcilik ve süt üretiminde verimlilik eğitimleri sayesinde, süt üreticilerinin süt üretimine ilişkin maliyetleri azalacak, daha verimli süt elde edilecek, ayrıca birer girişimci olan süt üreticileri tarımsal girişimcilik ve inovasyon, Ar-Ge konularında farkındalık sahibi olacak. Proje sayesinde süt üreticilerinin işlerini bırakmalarının önüne geçilecek ve kırsal kesimden kente göç oranı süt üreticileri özelinde azalacak.

12 aylık bir uygulama süreci bulunan projenin toplam bütçesi 1 milyon 595 bin TL olurken, bu miktarın yüzde 78’i (1 milyon 250 bin TL) Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8