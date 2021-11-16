Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulu

Süleymanpaşa Kent Konseyinin Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısında, mevcut başkan Beste Emre Güngör tekrar seçildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, mevcut Başkan Beste Emre Güngör, tek listeyle seçime girdi ve geçerli oyların tamamını alarak yeniden Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Genel Kurula iştirak eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, seçim öncesi yaptığı konuşmasında, Süleymanpaşa Kent Konseyinin geride kalan dönemini değerlendirerek, Başkan Beste Emre Güngör ve yönetim kuruluna başarılı çalışmaları ve Süleymanpaşa’nın tanıtımına yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Yeniden aday olan Güngör’e genel kurul için başarı dileklerini de ileten Başkan Yüksel, yeni dönemde Kent Konseyinin çok daha büyük ve başarılı işlerle gündemde olacağına olan inancını dile getirdi. Yüksel, “Süleymanpaşa Kent Konseyimizin olağan genel kurulunda mevcut başkan ve başkan adayımız Beste Emre Güngör’e başarılar diliyorum. Tek liste halinde gerçekleşen kongrenin, şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, konsey yönetimimizi tebrik ediyorum. Yeni dönemde de başarılı çalışmalara, projelere imza atacaklarından hiç şüphem yok” diye konuştu.

“Belediye başkanımızın desteğini her zaman hissettik”

Tekrar göreve seçilen Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ise, görev süresi boyunca hayata geçirdikleri her projede Süleymanpaşa Belediyesinin ve Başkan Yüksel’in desteklerini arkalarında hissettiklerini ifade etti. Güngör, “Üyelerimizden, Süleymanpaşa halkından ve Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel ve ekibinden aldığımız destek, bizi bu yolda daha azimli çalışmaya teşvik ediyor. Bugüne kadar yanımızda olan ve yeni dönemde girişeceğimiz projelerimizde katkı sunacak olan herkese şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.