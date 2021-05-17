Süleymanpaşa, kademeli normalleşmeye hazırlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme takviminin açıklanmasının ardından şehri normalleşme sürecine hazırlıyor.

Korona virüs yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma tedbirleri kapsamında; çalışma zorunluluğu olanlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Alınan tedbirler neticesinde vakalarda azalma meydana gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kademeli normalleşme takvimi açıklandı.

Normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından korona virüs ile mücadele çalışmalarını hızlandıran Süleymanpaşa Belediyesi; kurum binaları, sağlık tesisleri, duraklar, yeşil alanlar gibi insan yoğunluğu bulunan alanlarda sürekli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirirken, kırsal mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kademeli normal, eski normal değildir

Kademeli normalleşme sürecinde de tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tam kapanma sürecinde kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. El birliği ile mücadele ederek, kurallara riayet ederek virüsün yayılmasının önüne geçebileceğimizi azalan vaka sayıları ile birlikte görmüş olduk. Aldığımız tedbirlerin virüsten daha güçlü olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımızın kademeli normalleşme takvimi açıklamasının ardından korona 96,6virüs tedbirlerimizi arttırarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu noktalarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı hızlandırdık. Hemşerilerimize kademeli normalleşmenin, eski normallerimiz gibi olmadığını hatırlatmak isterim. Virüs tamamen aramızdan ayrılıncaya kadar; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, sosyal mesafemize dikkat ederek ülkemizin korona virüs ile mücadelesine destek olmalıyız. Bu noktada hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Atılan normalleşme adımlarının hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi