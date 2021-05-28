Süleymanpaşa Buz Sporları Merkezi çok yakında açılıyor

Süleymanpaşa’da yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Buz Sporları Merkezi kısa süre içinde hizmete girecek. Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile faaliyet gösterecek olan merkez Trakya’da tek olma özelliğine sahip.

Süleymanpaşa Buz Sporları Merkezi bünyesinde, buz pateni, buz hokeyi, artistik patinaj, körling gibi sporların eğitimleri verilebilecek. Süleymanpaşa’yı buz sporları merkezi haline getirecek olan tesis, yurtiçinden ve yurtdışından sporcuları ve eğitimcileri ağırlayarak, Trakya’dan genç sporcular yetişmesini sağlayacak.

Süleymanpaşa Buz Sporları Merkezi’nin çok yakında hizmete gireceğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalarını tamamladığımız Süleymanpaşa Buz Spor Merkezimizi çok yakında, çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. İl Müdürümüz Ahmet Üzgün ile birlikte açılış öncesi son hazırlıkları inceledik. Çocuklarımız ve genç kardeşlerimiz için buz sporları eğitimi kayıtlarına önümüzdeki günlerde yapacağımız duyuru ile birlikte başlayacağız. Şimdiden bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan eden Süleymanpaşa Belediyesi, çocuk ve gençlerin sportif aktivitelere yönelmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sosyal medya ve dijital bağımlılıktan kurtularak sosyalleşmeleri için yapılan spor yatırımları kapsamında 28 adet spor tesisini şehre kazandırmıştı. Ayrıca Zafer Mahallesi’nde yeni bir spor tesisi inşa edilerek şehir merkezindeki spor salonu ihtiyacı giderilmiş olacak.