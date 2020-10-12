Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa gönül eli
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ HİZMET ANLAYIŞINI HER ALANDA HAYATA GEÇİREREK GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR. EVİ TAMAMEN YIKILARAK KULLANILAMAZ DURUMA GELEN VATANDAŞA YARDIM ELİ UZATAN SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ VATANDAŞIN BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARINI KARŞILADI.
Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışını her alanda hayata geçirerek gönülleri fethediyor. Evi tamamen yıkılarak kullanılamaz duruma gelen vatandaşa yardım eli uzatan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.
Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve evi kullanılamaz duruma geldiği için bir barakaya sığınmak zorunda kalan Şaban E. isimli vatandaşın durumunu sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yardım talebinde bulundu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra gereğinin yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi talimatını verdi. Tekirdağ 1. Kısım Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait Konukevi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından derhal hazır hale getirilerek Şaban E.’ye tahsis edildi. Mağdur vatandaş yaşadığı barakadan alınarak geçici olarak Konukevi’ne yerleştirildi. Şaban E.’ye Süleymanpaşa Belediyesi Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevi’nden günlük sıcak yemek de temin edilmeye başlandı.
Şaban E.’nin yıkılan evinin durumunun da Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inceleneceği, inceleme sonrasında Şaban E.’nin barınma ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi için gereken adımların atılacağı öğrenildi.
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