Süleymanpaşa Belediyesi’nden Bilgi Evi ile eğitime destek

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ziyaret ettiği Bilgi Evi’nde eğitim desteği alan öğrencilerle bir araya geldi. Yüksel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet ederek Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi’nden memnun olup olmadıklarını soran Başkan Yüksel, Bilgi Evi konseptinin birçok belediyeye örnek olduğunu ve giderek yaygınlaştığını ifade ederek, Bilgi Evleri’nin sayısını arttıracakları müjdesini verdi. Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi’mizde hazırlık kurslarımıza katılan gençlerimizi ziyaret ettik. LGS’ye hazırlanan öğrencilerimize eğitim verdiğimiz Bilgi Evi’nde genç kardeşlerimizle sohbet ederek, başarılar diledik” diye konuştu.

170 öğrencinin LGS hazırlık kurslarından yararlandığı Süleymanpaşa Bilgi Evi’nde konusunda uzman öğretmenler, öğrencilere ders desteği, deneme sınavı ve soru çözme gibi konularda yardımcı oluyor. Ücretsiz olarak hizmet veren Bilgi Evi’ne öğrenci alımları, ilçe genelinde Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nda elde edilen puanlar ve başvuruda bulunan öğrencilerin ailelerinin maddi durumları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Başvurularda Seviye Belirleme Sınavı’na girmiş olmak ve ilçe sınırları içinde ikamet etmek gibi kıstaslar bulunuyor. Ayrıca yaz aylarında da Yaz Kursları adı altında farklı eğitimlerin verildiği Bilgi Evi, her yaştan kendini geliştirmek isteyen kişilere kapılarını açıyor.