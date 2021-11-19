Süleymanpaşa Belediyesi yol hamlesini sürdürüyor

Süleymanpaşa’da uzun yıllar boyunca yaşanan yol sorununu ortadan kaldırmak için iki yıldır kesintisiz çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, mesai mefhumu gözetmeksizin yeni yol açma, yol tamiri, kaldırım ve sosyal donatı alanları faaliyetlerine hız verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanında yürütülen yol yenileme, yeni yol açma, yol genişletme, sosyal alan oluşturma çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor.

Karlık Caddesi genişletiliyor

Atatürk ve Çiftlikönü Mahallesi’ni birbirine bağlayan Karlık Caddesi üzerinde Selimiye Camii ve Asri Mezarlık arasındaki kısımda yol genişletme çalışmaları son aşamaya geldi. Yoğun şekilde kullanılan caddenin genişletme çalışmaları tamamlandığında trafik akışının büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Hürriyet Mahallesi’nin içinden geçen Aydınpınar Deresi çevresindeki 305 ve Osman Gazi Bulvarı’nı Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi’ne bağlayan 311. Sokak’ta yeni yol açma çalışmaları ile bölgedeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Ayvacık Sokak’ta sürdürülen yaya ve bisiklet yolu çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışmaları süren yeni sahil şeridi projesi günden güne ilerliyor. 1,7 km uzunluktaki Alkaya Sahili projesi, Cumhuriyet Mahallesi’ni Değirmenaltı Mahallesi’ne bağlayarak Süleymanpaşa’nın yeni çekim merkezi olacak.

Öte yandan, yıllar boyu kanayan yara halinde kaderine terk edilen, Süleymanpaşa’nın en gözde turizm merkezleri olan Kumbağ ve Barbaros Mahallesi’nde yol çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, Kumbağ Mahallesi’nde yapılacak olan meydan projesi de hız kazandı. Barbaros Mahallesi’nde de mahalle sakinlerine hitap edecek ortak alan projesi üzerinde çalışılıyor. Yeni yıl itibariyle her iki projede de ilk kazmanın vurulması planlanıyor.

Tüm çalışmaları yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilgili müdür ve personelden bilgi alarak çalışmaları yerinde planlıyor. 2022 yılında yol sorunu olmayan bir Süleymanpaşa hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getiren Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşamızın kanayan yarası olan ve hemşehrilerimizin en çok önem verdiği sorunların başında gelen yol sorununu büyük ölçüde geride bıraktık. 2022 yılı ile birlikte artık yol sorununu konuşmayan, büyük projeleri hayata geçiren bir Süleymanpaşa hep birlikte göreceğiz. Yol çalışmalarımız, yeni yol açma, yol genişletme, yenileme, tamir, sosyal donatı alanları ve kaldırım düzenlemeleri gibi çok geniş bir kapsamda devam ediyor. Çok sayıda ekibimiz mesai mefhumu gözetmeksizin eş zamanlı olarak çalışıyor. Süleymanpaşamızı yaşanılabilir bir şehir olmaktan da öteye, çağdaş, örnek gösterilen bir şehir haline getirmek için özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.