Süleymanpaşa Belediyesi internet portalı İngilizce yayına başladı

Süleymanpaşa Belediyesinin, Tekirdağ ve Süleymanpaşa’nın tarihi, kültürü, turistik değerleri ve gastronomisi gibi birçok konuda detaylı bilgileri içeren resmi internet sitesi İngilizce dil seçeneği ile yayın yapıyor.

56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nde on binlerce yabancı ve yüz binlerce yerli turisti ağırlamaya hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi, yabancı turistlerin şehir hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilmesi, belediyenin yatırım ve projelerini öğrenebilmesi ve çevrimiçi belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilmesi amaçlarıyla ile resmi internet sitesini İngilizceye tercüme ettirdi.

Turistlerin her ihtiyacına cevap verecek

Tekirdağ ve Süleymanpaşa’nın tarihî, kültürel ve turistik değerleri ile gastronomisi hakkında detaylı bilgileri içeren; gezi rehberlerinin yanı sıra, güncel bilgi ve haberleri de içeren ve adeta bir portal olarak hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi, http://en.suleymanpasa.bel.tr adresi üzerinden İngilizce olarak dopdolu içeriği ile yayın hayatına başladı.

“Hayırlı olsun”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyemizin web sitesi, İngilizce dil seçeneği ile yayında. Kiraz Festivalimizde ilçemizde ağırlamaya hazırlandığımız yabancı misafirlerimizin, Süleymanpaşa’mız hakkında tarihinden kültürüne, gastronomisinden gezi rehberine kadar detaylı bilgi alabilecekleri İngilizce internet sitemizi erişime açtık. Süleymanpaşa’mızın yakın komşu ülkeler başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde tanınmasına olanak sağlayacak zengin ve güncel içeriklerin İngilizce olarak yayınlandığı sitemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.