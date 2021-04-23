Süleymanpaşa baharı rengârenk karşılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki parklarda ve yol kenarlarında güzelleştirme çalışmalarına hız verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ilçedeki tüm parklarda, refüjlerde ve yol kenarlarında mevsim çiçekleriyle çiçeklendirme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca ekipler tarafından çimler biçiliyor, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, kaldırımlar beyaz ve turkuaz renklerde boyanarak estetik bir görünüm kazandırılıyor. Yine, yabani otlarla mücadele çalışmaları da hız kesmeden sürdürülerek kene gibi zararlı böcek ve hayvanların üremelerinin önüne geçiliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçe genelinde güzelleştirme çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.