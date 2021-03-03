Su altından madalya yağdı

Süleymanpaşa Belediyesi spora yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası’nın ilk ayağı olan İstanbul Kartal Serbest Dalış Havuz Yarışlarında belediye sporcuları kazandıkları 11 madalyayla müsabakalara damga vurdu.

27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşen müsabakalarda Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan sporcular, Gençler ve Büyükler kategorilerinde rakiplerine üstünlük sağlamayı başardılar.

Süleymanpaşa Belediyesi sporcularından genç serbest dalışçı Ata Kuş, Çift Palet Genç Erkeklerde altın, Tek Nefes Dayanıklılık Genç Erkeklerde gümüş, Tek Nefes Monopalet Büyük Erkeklerde bronz, Genç Erkeklerde altın ve Nefes Tutma Genç Erkeklerde bronz olmak üzere, turnuvadan beş madalya ile döndü.

Özgür Seyrel’den Türkiye rekoru

Ata Kuş’un ardından üç madalya kazanan Özgür Seyrel de göz dolduran isimlerden oldu. Seyrel, Çift Palet Genç Erkeklerde üçüncülük, Nefes Tutma Büyük Erkeklerde ikincilik ve Genç Erkeklerde birincilik elde etti. Seyrel, ayrıca Nefes Tutma Genç Erkekler kategorisinde kazandığı altın madalyayı 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak taçlanırdı.

Kuş ve Seyrel dışında; Ali Berke Çomak Tek Nefes Dayanıklılık Büyük Erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyaya hak kazanırken, Ahmet Barış Kahraman da Nefes Tutma Büyük Erkeklerde bronz madalyaya uzandı. Genç bayan sporcu Irmak Tunç ise Nefes Tutma Genç Bayanlarda üçüncü olmayı başardı.

Kulüp Başkanı Öztekin başarıyı değerlendirdi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin, sualtı sporlarında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren tek belediye spor kulübü olduklarını ifade ederek, “Şu anda sualtı sporları dalında lisanslı 10’un üzerinde gençler kategorisinde sporcumuz var. 2021 Haziran ayında Sırbistan’da yapışacak serbest dalış havuz dünya şampiyonası ile ilgili çok ümitliyiz. Antrenörümüz Sertan Aydın ile birlikte, bu yıl ilk defa gençler kategorisi gerçekleştirilecek olan bu organizasyonda birçok sporcumuzun milli forma ile bizleri temsil edeceğine inanıyor ve madalya bekliyoruz. Kulüp olarak belediyemizin yaz ve kış kurslarında 7-14 yaş grubunda altyapıdan sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Denizimizi daha iyi değerlendirerek yüzme, sualtı sporları, yelken ve kano gibi su sporlarında da şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz” dedi.