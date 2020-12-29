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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yalnız kalmadı
Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını mücadelesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ilçe genelinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için kuru mama takviyesi gerçekleştiriyor.
TEKİRDAĞ 29.12.2020, 08:49
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Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını mücadelesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ilçe genelinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için kuru mama takviyesi gerçekleştiriyor.
Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverlerin sokak hayvanları ile ilgilenmelerinin mümkün olmaması nedeniyle hafta sonuna özel olarak daha fazla kuru mama takviyesi yapıldı.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da hafta sonu mama dağıtımına bizzat katılarak sokakta yaşayan canlara destek oldu.Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen mama dağıtımı, ayrıca hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda talep edilen noktalara da ulaştırılıyor. Bunun için dileyen vatandaşlar 0 282 259 59 59 Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayabiliyorlar.
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