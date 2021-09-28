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Şoför esnafının sorunları masaya yatırıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede faaliyet gösteren şehir içi yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin temsilcilerini misafir etti.

TEKİRDAĞ 28.09.2021, 16:45
Şoför esnafının sorunları masaya yatırıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede faaliyet gösteren şehir içi yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin temsilcilerini misafir etti.

Kooperatif başkanları ile Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binasında bir araya gelen Başkan Yüksel, şoför esnafının sorunları, beklenti ve talepleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunurken, Süleymanpaşa Belediyesinin özellikle toplu taşıma araçlarının durak yerleri ile ilgili olarak yakın dönemde hayata geçireceği düzenlemeler hakkında da bilgilendirmede bulundu. Yüksel, yakında başlayacak olan Kumbağ Mahallesi meydan düzenlemesi projesi kapsamında minibüslerin giriş çıkış ve duraklama alanlarında rahatlama sağlayacak uygulamalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar da eşlik ederken, ilgili müdürler de kooperatiflerin taleplerini yanıtlamak ve not almak üzere hazır bulundu.

Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşamızda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs kooperatiflerimizin başkanlarıyla bir araya geldik. Belediyemizde ağırladığımız kıymetli başkanlarımızın talep ve beklentilerini değerlendirerek, sorunlarını dinledik. Toplantımızın ilçemize ve şoför esnafımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

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