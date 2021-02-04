Şikayet üzerine balıkçılar denetlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine balıkçılara denetim yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine kurum personellerince sahada denetimler yapıldı. ALO 174 Gıda hattı üzerinden yapılan şikayetlerle birlikte sokakta Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından balık satışı yapan seyyar satıcılar ve balık satışı yapan işyerlerinde çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalar çerçevesinde tezgahlarda bulunan balıklara boy denetimi de yapıldı.