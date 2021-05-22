Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte şiddet mağduru kadın ve çocukların adli işlemler sırasında vakit geçirmelerini sağlayacak bir sosyal alan hazırlayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün şiddet mağduru kadın ve çocukların adli işlemlerini yerine getirirken işlemlerini kolaylaştıran, bekleme süresince vakit geçirebilecekleri, alanın tefrişatını gerçekleştirecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımız ile ortak protokol kapsamında, Adiye Sarayı’na kurulacak ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarına devam ediyoruz. Şiddet mağduru kadın ve çocuklarımıza yönelik hizmet verecek birimde devam eden çalışmaları, Başsavcımız Soner Gül ile birlikte inceleyerek, değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.