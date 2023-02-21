Seyyar tuvaletler deprem bölgesi için Tekirdağ’dan yola çıktı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde belediye atölyelerinde imal edilen 20 adet seyyar tuvalet bölgeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan seferberlik devam ediyor. Hayrabolu Belediyesi ekiplerinin gece gündüz çalışarak kısa süre içerisinde 20 adet seyyar tuvalet, deprem bölgesine gönderiliyor. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, "Deprem bölgesinde en önemli ihtiyaçlardan birisi de tuvalet. Atölyelerimizde kısa sürede 20 adet seyyar tuvaletin imalatını tamamladık. Arkadaşlarımız burada canla başla, depremde zarar gören kardeşlerimiz için çalışıyor" dedi.