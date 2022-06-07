Seracıları bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünün seracılık faaliyeti yürüten çiftçiyi zararlılara karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz, seracılık yapan bir çiftçiyi personeliyle birlikte ziyaret edip zararlılarla mücadele konusunda bilgi aktardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından serada domates güvesine karşı tuzaklar takıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz gerçekleştirdiği bilgilendirmede, “Hem açık alanda hem örtü altında bitkisel üretim yapan değerli üreticimiz Hüseyin Zeren ve eşini ziyaret ettik. Üreticimizin serasındaki biber ve domateslerindeki hastalık ve zararlılarla ilgili incelemelerde bulunduk. Üreticimizin serasına domates güvesi (tuta absoluta) tuzakları takıldı. Zarar potansiyeli çok yüksek domates güvesi, açık alan ve örtü altı domates yetiştiriciliğinde ana zararlı konumundadır. Larvaları domates bitkisinin kök hariç tüm kısımlarında ve her döneminde zarar vermektedir. Yumurtadan çıkan larva; meyve, yaprak, sap ve gövdeye girerek beslenmeye başlar. Larva domatesin yapraklarında iki epidermis arasında galeriler açarak beslenir. Larvanın yaprakta açtığı galeriler geniş olup şeffaf boşluklar şeklinde kendini belli eder, bu galeriler daha sonra nekrotikleşip kahverengiye dönüşerek kurur. Yaprakta ve meyvede açılan galerilerde zararlının siyah renkli pisliklerini görmek mümkündür. Özellikle yaprakta, galeri içinde siyah renkli dışkıları oldukça dikkat çekicidir. Bitkinin yeşil aksamında açılan galeriler nedeniyle bitki tamamen kuruyabilir. Böyle bir zararlıdan şüphelendiğinizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile irtibata geçerseniz teknik personelimiz yapılması gerekenler ile ilgili yardımcı olacaktır. Ürününüz bol ve bereketli olsun” dedi.