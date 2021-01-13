Semt pazarlarında HES kodu kontrolü sürüyor

Ergene Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında HES kodu uygulamalarına devam ediyor.

Ergene’de kurulan semt pazarlarında HES kodu uygulaması devam ediyor. Ergene’de vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe genelinde denetim yapan ekipler, pazarcı esnafının ve pazarda alışveriş yapan vatandaşların HES kodunu da sorguluyor. HES kodu olmayanlara uyarıda bulunan ekipler, esnafın ve vatandaşların HES kodu almasını sağlayarak vatandaşlara yardımcı oluyor.

Ergene’de kurulan semt pazarında tedbirleri üst seviyede tutan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazarlardaki tezgahları tek tek dolaşarak, maskelerini çene altında tutan esnaf ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuyor. Ekipler maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasının gerekliliği konusunda esnaf ve vatandaşları bilinçlendiriyor.

Alınan tedbirler ve yapılan denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, “İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz ilçemizde kurulan semt pazarlarında pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza HES kodu sorgulamasında bulunuyor. Maske ve mesafe konusunda gerekli uyarılarını yapıyor. Ergene Belediyesi olarak bizler denetimleri ve tedbirleri üst seviyede tutuyoruz, ancak vatandaşlarımızın da kurallara uymalarını, hem kendi hem de sevdiklerinin sağlıkları adına dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.