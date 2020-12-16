Şehrin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yıldan bu yana dünyada etkisini hissettiren korona virüsü salgını ile mücadelesini tüm imkânlarını seferber ederek sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri ve Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında hastane girişleri, caddeler, semt pazarları, belediye hizmet binaları, otobüs durakları, muhtarlıklar, dolmuşlar ve tüm kamusal alanlar özel solüsyonlar ve ekipmanlar kullanılarak arındırılıyor. Ayrıca vatandaşların kendi evlerinde, apartmanlarında, iş yerlerinde ve araçlarında kullanabilmeleri için Dezenfektan Çeşmeleri hizmeti başlatıldı. Şehrin merkezi noktalarına yerleştirilen çeşmelerden yüzey ve yer dezenfektanı temin edilebiliyor.

“Gece gündüz demeden devam ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Siz evinizdeyken biz şehrimizi düzenli olarak baştan aşağı arındırıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanlarla, kurum ve kuruluşlarımızda sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Şehrimizin temizliği, hemşehrilerimizin sağlığı için hastanelerimizi, durakları, parkları, tüm kamu hizmet alanlarını ve çöp konteynerlerini düzenli olarak süpürüyor, yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Süleymanpaşa’mızın cadde ve sokaklarında sabahlara kadar canla başla çalışan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

Yüksel ayrıca, vatandaşlara bir kez daha mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, zorunluluk hallerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami dikkat etmeleri hatırlatmasında bulundu.