Şehrin 3 boyutlu taraması yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, şehir merkezinde bulunan cadde ve sokakların 3 boyutlu taramasını yaparak, şehrin dijital haritalamasını gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde bulunan cadde ve sokakların tamamı özel donanıma sahip araç üzerinde bulunan lazer ve kamera ile taranarak dijital ortama aktarıldı. Elde edilen veriler sayesinde kaçak yapıların tespitinin kolaylaşacağı belirtilirken, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırım, bordür ve parke taşlarının durumu, genişlikleri de hesap edilerek yol bakım ve onarım maliyetlerinin de hesaplanabileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa’mızın tüm cadde ve sokaklarını 3 boyutlu olarak görüntüledik. Uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarda elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, şehrimizin dijital haritalamasında kullanacağız. Adres ve konum aramalarında açık kaynak olarak halkımızın hizmetine sunacağımız proje, şehir planlaması çalışmalarımız için de güncel ve doğru verilerle sahadaki işimizi kolaylaştıracak” diye konuştu.

“Birçok yönden fayda sağlayacak”

Çalışmanın birçok yönden fayda sağlayacağına değinen Yüksel, “Şehrimizdeki tüm yapıların, bodrumdan çatı katına kadar; balkon ve pencere boyutları da dâhil olmak üzere ölçüldüğü, kot farklarının hesaplandığı, kaldırım taşından, ilçemiz sınırları içinde bulunan ağaçlara kadar tümünün sistem tarafından sayılarak kaydedildiği veriler, bugün ve gelecekte büyük fayda sağlayacak. Yürüttüğümüz çalışmada elde ettiğimiz verileri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün ilçemizde yaptığı havadan görüntüleme çalışmasıyla entegre ederek, şehrimizdeki kaçak ve metruk yapı durumunu da yakından takip etme imkanı bulacağız. Çok yakında belediyemizin internet sitesi üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açacağımız sistemin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.