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Şehit Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan mezarı başında anıldı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde şehit Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan, şahadetinin 6. yılında mezarı başında anıldı.
TEKİRDAĞ 21.02.2023, 17:27
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde şehit Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan, şahadetinin 6. yılında mezarı başında anıldı.
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 6 yıl önce şehit düşen Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan, Hayrabolu ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.
Anma törenine, İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Jandarma Komutan Komutanı İsmail Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezer Bilgin, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.