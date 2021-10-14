2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Teknik ve Destek personeline Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" çerçevesinde Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerince, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde afet bilinci eğitimi verildi. 5 oturum şeklinde planlan eğitimin ilk 2 gününde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.