Satmak için ilçeye getirdiği uyuşturucu haplarla yakalandı

Tekirdağ’da polis ekipleri, Saray ilçesine uyuşturucu getiren şahsı üzerinde 55 adet uyuşturucu hapla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ’dan ilçeye uyuşturucu hap satmak için bir şahsın geldiği yönünde ihbar aldı. İstihbaratı değerlendirilen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan G.E.’yi İstanbul Caddesi üzerinde 55 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliğine götürülen G.E. isimli zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.