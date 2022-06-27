banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Şarköy’de yaz Kur’an-ı Kerim kursları başladı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik Kur’an-Kerim öğretimi, Hz. Peygamber’in hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi derslerin verileceği iki aylık eğitim dönemini kapsayan yaz Kur’an-ı Kerim kursları başladı.

TEKİRDAĞ 27.06.2022, 14:53
Şarköy’de yaz Kur’an-ı Kerim kursları başladı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik Kur’an-Kerim öğretimi, Hz. Peygamber’in hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi derslerin verileceği iki aylık eğitim dönemini kapsayan yaz Kur’an-ı Kerim kursları başladı.

Gazi Süleyman Paşa Camii’nde “Geldi Yaz Tatili Şimdi Kur’an Öğrenme Vakti”, “Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel” temasıyla başlayan yaz Kur’an-ı Kerim kurslarında Kur’an-ı Kerim, siyer, inanç, ibadet ve ahlak dersleri gibi konuların işleneceği belirtildi. Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen yaptığı açıklamada, Sevgili Peygamberimizin “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir” buyurduğunu söyleyerek, en hayırlı olmak için çocuklarımızı camilerimize dinimizi, kitabımızı öğretmek üzere göndermemiz gerektiğini; kurs süresince sportif faaliyetler, dini yarışmalar ve ikramlarda bulunulacağını ifade etti.

Yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına devam etmek isteyen öğrenciler için kayıtların devam ettiği belirtilerek, verilecek eğitimin ardından kursların 26 Ağustos 2022 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu