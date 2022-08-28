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Şarköy’de Kur’an kursları sona erdi
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde açılan Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu düzenlenen programla sona erdi.
TEKİRDAĞ 28.08.2022, 15:15
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde açılan Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu düzenlenen programla sona erdi.
Gazi Süleyman Paşa Camii’nde açılan Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrenciler için düzenlenen programda konuşan Gazi Süleyman Paşa Camii Müezzin Kayyımı Yaşar Özen, yaz tatilinde öğrencilerin hem tatillerini yaptıklarını hem de camilerde Kur’an-ı Kerim ile birlikte dini bilgilerini de öğrendiklerini belirterek, Kur’an kurslarına katılan öğrencileri tebrik etti.
Gazi Süleyman Paşa Camii’nde yapılan program yapılan ikramla sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık."
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