Saray’da Tarla Günü etkinliği

Tekirdağ’ın Saray ilçesi Edirköy Mahallesinde Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından 2022 yılında uygulamaya konulan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde kurulan demostrasyon çalışmasının sonuçlarını görmek amacıyla düzenlenen Tarla Günü etkinliğine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray Kaymakamı Adem Ünal, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürümü Oktay Öcal ve üreticiler katıldı.

Saray’ın Edirköy Mahallesinde Çiftçi Doğan Kır’ın tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz, yerli hibrit ayçiçeği tohum kullanımının yaygınlaştırılması projesi hakkında bilgiler verdi. Projede yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Yılmaz, “Toplam 7 ilde uygulanan yerli ve milli çeşit ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılması projesinde ana hattı ülkemize ait olan, uzun yıllar sonunda yerli gen hatları kullanılarak ıslah edilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarımızın yaygınlaştırılması amaçlandı. Proje çerçevesinde ilimizde, %75 Bakanlık hibeli 3 farklı yerli tohum, 380 çiftçi ailesine toplamda 3 bin kilogram olmak üzere dağıtıldı. Dağıtılan yerli tohumlarımız 10 bin dekar alanda ekildi. Saray İlçemizde 105 çiftçimize 530 kilogram tohum dağıtımı ile bin 300 dekar alanda ayçiçeği ekilişi gerçekleşti. Demonstrasyon çalışması ile bölgemiz iklim koşullarında ve toprak yapısında yerli ayçiçeği tohumlarının piyasada bulunan diğer ayçiçeği tohumları ile kıyaslamasının yapılması ve en uygun olanlarının tespit edilerek çiftçilerimize yerinde gösterilmesi amaçlandı" dedi.

"Trakya çiftçisinin yaptıkları takdire şayan"

Çiftçi Doğan Kır ile birlikte biçerdövere binerek hasat çalışmasına katılan ve yerli tohumlar hakkında bilgiler alan Vali Aziz Yıldırım, “Gıdamızın kendimize yetebilmesi için öncelikle toprağımızda üretim yapmak mecburiyetindeyiz. Bugün de burada üreten emekçilerimizin emeklerinin zayi olmayacağına inanıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Deneme üretimi için topraklarını tahsis eden çiftçilerimizi de cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Katkıları daha sonra ki üretimler için bizlere elzem olacak. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gıda üretiminde dışarıya bağımlılığın azaltılmasının ne kadar önemli olduğunu Rusya Ukrayna savaşı bir defa daha göstermiştir. İnsanlar eğer başkalarına onların ektiklerine mecbur kalmayacaklarsa önce kendi gıdalarını üretmek mecburiyetindeler, bunu bir kez daha anladık. Trakya çiftçisinin yaptıkları takdire şayan. Ben sizlerin huzurunda tüm arkadaşlarını bir kez daha tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Tarım olmazsa olmazımız, gıda olmazsa olmazımızdır. Ayakta durabiliyorsak gıdasız olmuyor. Bereketli olsun inşallah bu sayede en verimli, en avantajlı tohumun hangisi olduğunu görmüş olacağız. Börtü böceğe dayanıklı, hastalıklara dayanıklı, daha az su kullanan, daha besleyici ürünlerin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte ekilen tohumlar hasat edildi ve yağ oranları ile veriminin tespiti yapıldı.