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Saray’da kurtuluşun 99’uncu yıl dönümü törenle kutlandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

TEKİRDAĞ 01.11.2021, 15:34
Saray’da kurtuluşun 99’uncu yıl dönümü törenle kutlandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Saray’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları, saat 10.00’da Atatürk Alanı’nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 1 Kasım Kurtuluş Günü tören ve etkinliklerine Saray Kaymakamı Adem Ünal, kurum ve daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kutlama programı olumsuz hava şartları dolayısıyla saat 11.00’de Beyza Adalı Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sahneledikleri temsili kurtuluş gösterisinde Hürriyet Kızı’nı kurtarırken sahneledikleri performansla izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Gösterinin devamında, Hürriyet Kızı’ndan alınan Türk Bayrağı grup başkanı tarafından Saray Kaymakamı Adem Ünal’a takdim edildi.

Temsili kurtuluş gösterisinin ardından temsili birlik komutanı günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Hürriyet Kızı’nın okuduğu şiirle devam eden programda, yine Hürriyet Kızı tarafından protokole çiçek takdim edildi. Kahramanlık şiirleri ve kurtuluş şiirleriyle devam eden program, Saray Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin Trakya yöresi gösterisi ile son buldu.

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