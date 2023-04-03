Şanlı Tarihini Sahneye Taşı Liselerarası Tiyatro Yarışması sonuçlandı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen Şanlı Tarihini Sahneye Taşı Liselerarası Tiyatro Yarışması, dört okulun katılımıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 29 Mart’ta gerçekleşen etkinlikte; dereceye giren ekipler, ödül töreni ile duyuruldu.

Süleymanpaşa ilçesinde öğrenim gören lise öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, sahne sanatlarına ilgisini artırmak, yeteneklerini sergilemelerine olanak sunmak ve okullar arası iletişimi artırarak bilgi paylaşımını tesis etmek gibi amaçlarla düzenlenen tiyatro yarışmasına, 57. Alay Kahramanlarını Sahneye Taşı, 15 Temmuz Kahramanlarını Sahneye Taşı, Rumeli Fatihi Süleyman Paşa’yı Sahneye Taşı, Ertuğrul Firkateyni Kahramanlarını Sahneye Taşı ve Balkan Göçlerini Sahneye Taşı isimli kategorilerde eserlerle katılım çağrısı yapılmıştı.

Dört lise birincilik için yarıştı

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Şanlı Tarihini Sahneye Taşı Liselerarası Tiyatro Yarışması’nda; Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bir Göç, Bin Umut, Bin Hikâye isimli eserle, Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Rumeli Fatihi Süleyman isimli oyunla, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Öğrencileri, Yüreğimin Göçü isimli eserle ve Tekirdağ Anadolu Lisesi, Ertuğrul Faciası isimli tiyatro oyunuyla yarışmaya katıldılar.

Yarışmaya katılan tüm okullara ödül olarak Ankara ve İstanbul gezisi organize edileceği belirtildi.

Ödül töreni düzenlendi

Oyunların jüri huzurunda sahnelenmesinin ardından dereceye giren eserler ve okullar belirlendi. Kazanan okullar, düzenlenen ödül töreni ile ilan edildi. Buna göre; Tekirdağ Anadolu Lisesi, Ertuğrul Faciası isimli eser ile birinciliğe uzandı. Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Rumeli Fatihi Süleyman isimli oyunla ikinciliği elde ederken, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bir Göç, Bin Umut, Bin Hikâye isimli eserle üçüncü oldu. Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim öğrencileri, Yüreğimin Göçü isimli eserle Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Sahne performanslarını izleyerek ödül töreninde öğrencilerin heyecanına ortak olan Süleymanpaşa Belediye Başkan Cüneyt Yüksel, dereceye giren okullara ödüllerini Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ile birlikte takdim etti.

Yüksel, tiyatrocu gençleri tebrik etti

Programın ardından açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Orta Asya’dan günümüze kuşaklar boyu, her dönemi kahramanlık destanlarıyla dolu kadim tarihimiz, tiyatro sahnesinde gençlerimizle canlanıyor. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, liseler arası düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz, Şanlı Tarihini Sahneye Taşı Tiyatro Yarışması’nın ödül törenini gerçekleştirdik. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde sahneledikleri oyunları izleyerek tebrik ettiğimiz genç tiyatrocularımıza, katılım belgeleri ve plaketlerini takdim ettik. Tüm gençlerimizi ustalıkla sergiledikleri performanslarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.