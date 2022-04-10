Şampiyonlara binlerce lira ödül

Tekirdağ’da Türkiye çapında dereceye giren sporcular, belediye tarafından ödüllendirildi. Karate, güreş ve halter dalında başarılı olan sporcular ödüllerini Belediye Başkanın elinden aldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa’yı temsil ederek çeşitli dallarda başarı gösteren Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Karate, Güreş ve Halter dallarında Türkiye derecesi elde eden sporcular, Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı’nda düzenlenen ödül töreninde ödüllendirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte Belediye Meclisinde bulunan siyasi parti grup başkanvekilleri sporculara ödüllerini verirken başarılarının devamını diledi.

Türkiye halter şampiyonu Süleymanpaşa’dan çıktı

Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonasında Gençler kategorisinde yarışan Süleymanpaşalı Gökhan Gence, gösterdiği çabayla Türkiye Şampiyonu oldu. Gence’ye 10 bin TL ödül takdim eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye 23 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Damla Kör’e 7500 TL, Türkiye 15 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olmayı başaran Aylin Avcı’ya ise 5 bin TL ikramiye verdi. Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonasında üçüncülük elde eden Ömer Eymen Tuna ve Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Türkiye üçüncüsü olan Hira Kasatura da Başkan Yüksel’in elinden 5’er bin TL’lik ödül aldılar.

Uluslararası başarı elde edecekler

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Başkan Yüksel, gençlere fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini her fırsatta gördüklerini vurguladı. Sporcuların başarılarının daim olmasını dileyen Yüksel, genç sporculara Süleymanpaşa’yı ülke çapında temsil ettikleri için de teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’da yaşayan gençlere ve çocuklara imkân sağlamak, hayatlarında yeni kapılar açmak ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla başlattığımız çalışmalarımız devam edecek. Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz spor tesisi yatırımlarım atağımızın kısa sürede gösterdiği etkiden memnunuz. Önümüzdeki yıllarda Süleymanpaşa Belediyesinin ve yetiştirdiği sporcuların uluslararası alanda da boy göstereceklerine inanıyorum” dedi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.