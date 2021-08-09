Salgınla mücadelede taviz yok

Aşılama oranlarında Türkiye’nin en iyi illerinden biri olan Tekirdağ’da, salgının etkileri aşılamaların yanı sıra alınan önlemlerin de etkisiyle azalmaya devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi, salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren başlattığı mücadele ile örnek gösterilen çalışmalara imza atarak dikkat çekmişti. Bir buçuk yıldır aralıksız şekilde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, olumsuz etkileri hafifleyen ilçede mücadeleden taviz vermiyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde genel dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak kamusal alanlar ve sık kullanılan kurum binalarının girişleri de özel solüsyonlarla arındırılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde Karadeniz ve Bahçelievler Mahalleleri ile kırsalda Kumbağ ve Yağcı Mahalleleri’nde arındırma işlemleri gerçekleştirildi.

Aşı çağrısı yapıldı

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgına karşı alınan kurumsal önlemlerin kişisel önlemler ve aşılama çalışmaları olmadan yetersiz kalacağı bir kez daha hatırlatılarak, vatandaşlara aşı yaptırmayı ihmal etmemeleri, maske, mesafe ve hijyen kriterlerine uygun davranmaya devam etmeleri çağrısı yapıldı.