Salgınla mücadele kapsamında okullar ve hastaneler dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını ile dört koldan mücadeleye devam ediyor. Bir yandan her gün ihtiyaç sahibi bin kişinin evine 4 kap sıcak yemek ulaştırılırken, diğer yandan denetimler gerçekleştirilerek kontrollü normalleşme sürecinde salgının yayılması önlenmeye çalışılıyor. Tüm salgın mücadele çalışmalarının başında ise ilk günden bu yana ilçe genelinde sürdürülen dezenfeksiyon çalışmaları geliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, özellikle okulların tedricen yüz yüze eğitime başlamasının ardından okullar, resmi kurumlar ve hastane girişleri belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilerek hem kamu çalışanları, hem çocuklar hem de vatandaşlar salgın riskinden korunuyor.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgını ile mücadelenin sadece belediyeler ve sağlık kurumlarının çabası ile başarıya ulaşamayacağı hatırlatılarak, kurumsal mücadelenin yanı sıra vatandaşların kişisel tedbirlerini sıkı sıkıya uygulamalarının da son derece önemli olduğu vurgusu yapıldı. Açıklamada, Korona virüsünün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığı belirtilerek, ancak topyekun bir mücadele ile bu salgının bertaraf edilebileceği ifade edildi.