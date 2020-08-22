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Salgın nedeniyle Çamlıkoy Tabiat Parkındaki işletmede faaliyetler durduruldu
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR TEKİRDAĞ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN DUYURUDA, SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA ÇAMLIKOY TABİAT PARKINDAKİ İŞLETMEDE FAALİYETLER DURDURULDUĞU BELİRTİLDİ.
TEKİRDAĞ 22.08.2020, 10:11
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ İl Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Çamlıkoy Tabiat Parkındaki işletmede faaliyetler durdurulduğu belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ İl Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Çamlıkoy Tabiat Parkı içerisinde faaliyet gösteren işletmecinin faaliyetleri, Saray Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü Konaklama Tesisleri Komisyonunca işletmenin faaliyetinin Covid-19 pandemi salgınının yayılmasına sebebiyet vereceği nedeniyle Kaymakamlık makamının olurları ile geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
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